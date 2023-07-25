Beyoğlu'nda boş bina çöktü: Can kaybı yok

Beyoğlu'nda daha önce boşaltılan bir boş binada çökme meydana geldi. Yemeniciler Caddesi’nde daha önce boşaltılan ve kısmî olarak çökmüş olan harabe binanın ayakta kalan kısımlarında çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda boş bina çöktü: Can kaybı yok
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Beyoğlu'nda daha önceden boşaltılmış ve bir kısmı önceden çökmüş olan binada çökme meydana geldi. 

Gürültüyü duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye AFAD ekipleri de yönlendirildi.

Ekipler, arama kurtarma köpeğiyle çöken kısım altında arama çalışması yaptı.

Herhangi bir canlıya rastlanmaması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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