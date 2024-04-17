Bıçaklanarak yol kenarına atılan taksici hayatını kaybetti!

Taksici Yanıkyürek, aracına aldığı kişiler tarafından gasbedildi. Ardından bıçaklanarak yol kenarına atıldı. Yol kenarına atılan taksici, olay yerinde can verdi.

Olay saat 16.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Pamuk Sokakta yaşandı. İddiaya göre, beş yerinden bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni hareket halindeki otomobilden yola atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 5 yerinden bıçaklanan Yaşar Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yanıkyürek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Yanıkyürek'in aracının, müşteri gibi binen kişi yada kişiler tarafından gasbedildiği belirlendi.