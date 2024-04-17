Bıçaklanarak yol kenarına atılan taksici hayatını kaybetti!

Olay, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşandı. Gasbedildikten sonra bıçaklanarak yol kenarına atılan taksici Yaşar Yanıkyürek, yaşamını yitirdi.

Bıçaklanarak yol kenarına atılan taksici hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen

Taksici Yanıkyürek, aracına aldığı kişiler tarafından gasbedildi. Ardından  bıçaklanarak yol kenarına atıldı. Yol kenarına atılan taksici, olay yerinde can verdi. 

Olay saat 16.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Pamuk Sokakta yaşandı. İddiaya göre, beş yerinden bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni hareket halindeki otomobilden yola atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 5 yerinden bıçaklanan Yaşar Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yanıkyürek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bıçaklanarak yol kenarına atılan taksici hayatını kaybetti! - Resim : 1

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Yanıkyürek'in aracının, müşteri gibi binen kişi yada kişiler tarafından gasbedildiği belirlendi.

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