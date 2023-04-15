Bilecik'te orman yangını

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Bilecik'te orman yangını
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Küre ile Geçitli köyleri arasında bulunan Çaypınar mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçen vatandaşlar dumanı fark ederek durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi.

 Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Ekipler, yoğun dumanın yükseldiği engebeli arazideki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bilecik # orman yangını # Söğüt
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