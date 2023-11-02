Bilecik'te Yol Çalışması Tarihi Yapılara ve Mezarlara Zarar Verdi

Bilecik'te yapılan yol çalışmaları tarihi yapılara ve mezarlara zarar verdi. Bölge halkı tepkili.

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Haber: Bahtiyar Bodur

Bilecik'te 1331-1332 yıllarında Osmanlı’nın ilk imareti olan Orhan Gazi İmareti'nin de içerisinde bulunduğu mezarlık bölgesi heyelan nedeniyle zarar gördü.

Şehrin içinden geçen yolun genişletilmesi aşamasında yapılan çalışmalar, dolgu ve istinat duvarları yamaçtaki yükü artırdı. Tarihi yapılar zarar gördü.

2 bin 500 mezardan birçoğu hasarlı. Bölge halkı bu duruma tepkili. Prof. Dr. Nufreddin Kahraman olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililere çağrı yaptı.

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# Bilecik # yol çalışması
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