Bilecik'te zincirleme trafik kazası!

Bilecik'te zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada takla atan araçta sıkışan 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te zincirleme trafik kazası!

Bilecik'te feci bir zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya 5 araç birden karışırken kazanın yaşandığı adres şehir merkezi oldu.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine seyir halinde olan Şafak Ü. idaresindeki 11 AT 774 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce refüje ardından aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Sonrasında 4 aracın daha karıştığı zincirleme kazada, takla atan araçta sıkışan sürücü yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bilecik # zincirleme trafik kazası
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