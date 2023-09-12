Bilecik'teki orman yangını sürüyor! Ekipler yangına müdahale ediyor

Bilecik'te iki gün önce çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Rüzgar, yangına müdahaleyi yer yer zorlaştırıyor.

Bilecik'teki orman yangını sürüyor! Ekipler yangına müdahale ediyor
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Bilecik'te merkeze bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım isabet etmiş ve bölgede yangın çıkmıştı. Meydana gelen orman yangını ekiplere bildirilmiş ve bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmişti.

ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İki gündür devam eden orman yangınına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Havadan iki helikopterle, karadan ise Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip yangınla mücadele ediyor.

Bilecik'te orman yangını

Bölgede kuvvetli olan rüzgarın da etkisiyle yangın farklı noktalara doğru yayılmış durumda. Yangına müdahale için sarp ve kayalık bölgeye 3 kilometrelik hortum hattı çekildi. Yoğun duman ve bölgenin sarp yapısı yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

Aynı bölgede 5 gün önce de yangın çıkmıştı.

# Bilecik # orman yangını
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