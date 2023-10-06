Bin 800 Yıllık Mozaik Yeniliyor

İlmek ilmek işlenen mozaik, Adıyaman'ın Perre Antik Kenti'ne ait. Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan yerde bulunan mozaiğin yenileme çalışmaları titizlikle yapılıyor.

Antik Kent'te 2022 yılındaki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan 1800 yıllık mozaik tabanıyla ilgili araştırmalar tamamlandı. Sıra eserin yenilenmesine geldi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Mozaiğin milattan sonra 3'üncü yüzyıla ait olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bilim insanları mozaiğin parçalarını tek tek elle işliyor.