Bingöl'de feci kaza! Otomobil İstinat duvarına çarptı: 2 kişi...
Bingöl'de meydana gelen feci kazada otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.N. yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü ile araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.