Bingöl'de feci kaza! Otomobil İstinat duvarına çarptı: 2 kişi...

Bingöl'de meydana gelen feci kazada otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bingöl'de feci kaza! Otomobil İstinat duvarına çarptı: 2 kişi...

Alınan bilgiye göre, A.N. yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü ile araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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