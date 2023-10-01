Binlerce Yıllık Höyük'te Tarih Arayışı

Diyarbakır'da 9 bin yıllık geçmişiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Amida Höyük'te tarihi kazı çalışmaları sürüyor. Arkeologlar Artuklu Sarayı'nı çevreleyen doğu surlarının temellerine ulaşmayı hedefliyor.

Binlerce Yıllık Höyük'te Tarih Arayışı
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İnsanlık tarihine ışık tutan 9 bin yıllık tarihiyle günümüze ayna olan Amida Höyük'te kazı çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Sur İlçesinde bulunan Amida Höyük'te yürütülen arkeolojik kazıda Artuklu Sarayı'nın doğu surlarının temellerine ulaşılmaya çalışılıyor.

Yapılan kazı çalışmalarında Artuklu Sarayı'nın divanhanesi, kabul salonu ve 3 mekanı tamamen ortaya çıkarıldı.

Sarayın ısıtma ve soğuk su sistemlerinin yanı sıra çini ve mozaikleri de tespit edildi.

Kazıda ulaşılan eserleri görmek isteyenler 14 Ekim'de Diyarbakır'ı ziyaret edebilir.

Klasik Otomobillerle Geçmişe YolculukKlasik Otomobillerle Geçmişe YolculukYurt
# diyarbakır # Sur # Amida Höyük # Artuklu Sarayı
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