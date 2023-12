Bir Motosikletli Kurye Daha Hayatını Kaybetti

Son günlerde motosikletli kurye kazaları artıyor. Zorlu çalışma koşulları ve baskı altında çalışan kuryelerin can güvenliği ise her an tehlike altında.

Kamyon Motosikletli Kuryeye Çarptı

İstanbul Başakşehir'de bir motorsikletli kurye daha kamyon çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda ilerleyen Feridun Kaplaner'in (31) kullandığı motosiklete, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 DRC 571 plakalı kamyon çarptı.

Kazada kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Kaplaner, hayatını kaybetti.

Kamyon Şoförü Gözaltında

Olayın duyulmasının ardından bölgeye gelen çok sayıda motosikletli kurye, kamyon şoförüne tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis şoförü gözaltına aldı.

Kaplaner'in cenazesi, incelemelerin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna götürüldü.