Şehit Aileleri Haykırdı: "Mecliste Terörist İstemiyoruz, HDP Kapatılsın"



Şehit haberlerinin ardından tehditkar açıklamalar yapan Dem Parti'li milletvekillerine tepki, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan geldi.



HDP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapan vakfın genel başkanı terör gazisi Lokman Aylar, oy uğruna teröre destek verenlere de seslendi.



HDP Genel Merkezi’nin önündeki basın açıklamasının ardından, şehit aileleri ve gaziler Dem Partisi binasının önünde eylemi sürdürdü.



Açıklamada etkisiz hale getirilen teröristleri temsilen getirilen sarı ceset torbaları da dikkat çekti.



