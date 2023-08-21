Birbirinden güzel aktiviteler ile dolu: Ornaz Vadisi Yaz Şenliği !

Binlerce kişinin akın ettiği ‘Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’ birbirinden güzel aktiviteleri ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hem kadın üreticilerimize destek oluyor hem sosyal bir ortam oluşturuyoruz. Aldığımız olumlu geri dönüşler bizi mutlu ediyor” dedi.

Birbirinden güzel aktiviteler ile dolu: Ornaz Vadisi Yaz Şenliği !
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Kültürel ve sosyal faaliyetlerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi’nce gerçekleştirilen Ornaz Vadisi Yaz Şenliği kaldığı yerden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından hem girişimci kadınların el emeği ürünlerini sergilemesi hem de vatandaşların keyifli ve güzel vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen ‘Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’ binlerce Denizliliyi ağırlıyor.

Başkan Şeniz Doğan, Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’ne gelerek hem stant sahipleri ile hem de Denizlililer ile sohbet etti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği şenlikte konserler, yarışmalar ve çeşitli aktiviteler ile keyifli anlar yaşandı. Ornaz Vadisi Yaz Şenliği önümüzdeki hafta sonu da devam edecek.

Birbirinden güzel aktiviteler ile dolu: Ornaz Vadisi Yaz Şenliği ! - Resim : 1

''HEM KADIN ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK OLUYOR HEM SOSYAL BİR ORTAM OLUŞTURUYORUZ''

Birbirinden güzel aktiviteler ile dolu: Ornaz Vadisi Yaz Şenliği ! - Resim : 2

Girişimci kadınlardan ve vatandaştan olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Başkan Şeniz Doğan, şenliğin çok keyifli olduğunu söyledi. Doğan, “Ornaz Vadisi Yaz Şenliğimize hemşehrilerimizin ilgisinden dolayı çok mutluyuz. Hem kadın üreticilerimize destek oluyor hem sosyal bir ortam oluşturuyoruz. Şenliğimizdeki iletişim oldukça güzel.

Ekonomik krizin hat safhada olduğu bu zor günlerde biraz daha aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımızın bir kez daha yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bütün Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerime katılımları için çok teşekkür ediyorum. Herkesi ağustos ayı boyunca Cumartesi ve Pazar günleri Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’mize bekliyorum” diye konuştu.

Birbirinden güzel aktiviteler ile dolu: Ornaz Vadisi Yaz Şenliği ! - Resim : 3

Birbirinden güzel aktiviteler ile dolu: Ornaz Vadisi Yaz Şenliği ! - Resim : 4

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