BODU'nun 7 seferi iptal edildi

Olumsuz hava koşulları BUDO sefelerini vurdu. BUDO2nun internet sayfasında yer alan duyuruda 7 seferin iptal edildiği belirtildi.

BODU'nun 7 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamıyor. Konuyla ilgili BUDO'dan açıklama geldi.

BUDO'nun internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# budo # Hava durumu # son dakika
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