Bolluk’tan İBB'ye Metro Kazası Tepkisi

İzmir’de 16 Kasım tarihinde yaşanan metro kazasından sonra Vatan Partisi İzmir İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Serhan Bolluk, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi.

Bolluk’tan İBB'ye Metro Kazası Tepkisi
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İzmir Metro’da tren, vagon ve ray bakımlarındaki yetersizlik az kalsın büyük bir felakete yol açıyordu. Sanayi metro durağında duvara çarpan metro, İzmir’i korkuya boğdu. Olaydan sonra İzmirlilerden İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB)’ne tepkiler yağdı.

 Tepki gösteren isimlerden biri de Vatan Partisi İzmir İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Serhan Bolluk oldu. Bolluk, metroda yaşanan kazaya dair sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı:

 “Metro kazasının nedenini belirlemek için "teknik inceleme" başlatmışlar. Ne uyduracaklar bakalım. CHP'li belediyenin yönetiminden daha "teknik" bir neden var mı? Orada her şey plansız, her şey rant için.”

# serhan bolluk # izmir
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