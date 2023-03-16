Bolu depremi İstanbul fayını tetikler mi? AFAD açıkladı
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar bir açıklama yaptı. Tatar açıklamasında Bolu da meydana gelen depreme değindi. Tatar, çok merak edilen "Bolu depremi İstanbul fayını tetikler mi?" sorusunu yanıtladı.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremlere ilişkin açıklama yaptı. Tatar, Bolu'da yaşanan depremin Kuzey Anadolu fay hattının sonundaki küçük bir fay hattı üzerinde olduğunu aktardı. Tatar şunları söyledi:
- Bu tür kısa uzanıma sahip, bu büyüklükteki depremlerin İstanbul, marmara'daki fayları tetiklemesi söz konusu değildir. Tamamen farklı fay sistemlerinden bahsediyoruz.
- Bolu'daki depremin olası İstanbul depremini tetiklemesi mümkün değildir.
"18 BİN ARTÇI DEPREM OLDU"
Tatar, 6 Şubat depremlerinin ardından 18 bin artçı sarsıntı olduğunu belirterek şöyle konuştu:
- Bunların çoğu tabii hissedilmiyor. 4 ile 5 arasında 505 tane artçı sarsıntı oldu. 5 6 arasındaki artçı sayısı ise 44'e ulaşmış durumda. Tabii bu artçıların azaldığını görüyoruz.
Kaynak: TRT HaberBolu'da deprem Meteoroloji'den deprem bölgesindeki illere uyarı Selde kaybolan iki kişi aranıyor Selde yaşamını yitirenlerin sayısı arttı