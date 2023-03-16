Bolu depremi İstanbul fayını tetikler mi? AFAD açıkladı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremlere ilişkin açıklama yaptı. Tatar, Bolu'da yaşanan depremin Kuzey Anadolu fay hattının sonundaki küçük bir fay hattı üzerinde olduğunu aktardı. Tatar şunları söyledi:

- Bu tür kısa uzanıma sahip, bu büyüklükteki depremlerin İstanbul, marmara'daki fayları tetiklemesi söz konusu değildir. Tamamen farklı fay sistemlerinden bahsediyoruz.

- Bolu'daki depremin olası İstanbul depremini tetiklemesi mümkün değildir.

"18 BİN ARTÇI DEPREM OLDU"

Tatar, 6 Şubat depremlerinin ardından 18 bin artçı sarsıntı olduğunu belirterek şöyle konuştu: