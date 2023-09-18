Bolu TEM'de feci kaza!

Bolu’da TEM Otoyolu’nda köpeğe çarparak duran otomobildeki kadın, araçtan inerek başka bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen LB TI 4206 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek yoldan savrulurken, LB TI 4206 plakalı otomobil otoyolda durdu. Araçta yolcu konumunda bulunan Nimet Yeşilöz (68), köpeğe bakmak için araçtan indi. Aynı istikamette seyreden 34 BLT 522 plakalı otomobil, otoyolda araçtan inen Yeşilöz’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yeşilöz, ambulansa bindirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nimet Yeşilöz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.