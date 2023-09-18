Giresun'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi!

Giresun’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi!
Giresun'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi!
Editör: Süleyman Daban
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Giresun’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda 457 gram metamfetamin maddesi, 94 gram skunk maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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 UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınan H.A. ve A.B. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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