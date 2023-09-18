Giresun'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi!
Giresun’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Giresun’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda 457 gram metamfetamin maddesi, 94 gram skunk maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR
“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınan H.A. ve A.B. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı