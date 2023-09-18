Muş'ta jandarma ekipleri öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlattı

Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 43 okul servis araçlarında yapılan denetimlerde 479 öğrenci emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi.

Muş-Bingöl kara yolunun Nadaslık köyü mevkiinde 43 okul servis araçlarında denetim yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, şoförlere, sürüş teknikleri, emniyet kemerinin önemi, öğrenci indirme bindirme kuralları, şoförün görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verirken okul servis araçlarında seyahat eden 479 öğrenci emniyet kemerinin ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ölüm ve yaralanmaları yüzde 70 oranında azalttığı bilgisi verildi. Öte yandan denetim yapan jandarma ekipleri kara yollarından karşıdan karışaysa hayvanlarını geçiren besicilere yardımcı olarak hayvanlarını yolun karşısına geçirmeye yardımcı oldu.

Öğrenci servis şoförü Nazhar Altun, denetimleri çok yerinde bulduğunu ifade ederek, şu sözleri söyledi:

- Biz bu uygulamalardan çok memnunuz. Jandarmada görevini en iyi şekilde yapıyor. Kurallara uyuyoruz. Uygulamaların devam etmesini istiyoruz.

Nadaslık köyünde hayvancılık yapan Abit Demir, jandarma ekiplerinin her zaman kendilerine yardım ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: