Bolu'da Deprem Mi Oldu? Son Depremler | 6 Ocak 2024 Cumartesi AFAD ve Kandilli Deprem Verileri
Adeta fay hattı ülkesi olduğumuzdan hemen hemen her gün yaşanan depremler yürekleri ağza getiriyor. Son olarak sosyal medyada Bolu'da deprem olduğuna dair bilgiler yer aldı. Peki, Bolu'da deprem mi oldu? Son deprem verileri
Türkiye'de hemen hemen her gün artçı ya da şiddetli bir çok deprem meydana geliyor. Bunlar vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor. Çünkü son olarak Kahramanmaraş depremleriyle 2023 yılında ülkemiz çok kötü bir afet yaşadı. 11 şehrin etkilendiği bu depremlerden sonra ise fay hatları daha hareketli hale geldi. Hakkari, Van, Tunceli, Malatya ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra İnegöl ve Yalova'da 4 üstü depremler yaşandı.
Bolu'da Deprem Mi Oldu?
AFAD'da yer alan bilgilere göre Bolu'da saat 01.03'de yerin 7.31 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6 Ocak 2024 Cumartesi AFAD ve Kandilli Deprem Verileri
06-01-2024 08:54:40 40.8833 31.6686 8.62 ML 1.8 Merkez (Bolu) 615326
06-01-2024 08:54:06 37.825 36.1247 4.9 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 615325
06-01-2024 08:45:48 37.0761 28.8814 7.1 ML 0.5 Köyceğiz (Muğla) 615324
06-01-2024 08:43:53 39.6719 27.8322 8.15 ML 1.4 Karesi (Balıkesir) 615322
06-01-2024 08:34:36 42.4283 27.6708 6.8 ML 1.6 Karadeniz 615323
06-01-2024 08:30:55 40.1111 31.7839 6.56 ML 1.3 Beypazarı (Ankara) 615321
06-01-2024 08:25:57 37.0728 28.9303 6.98 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla) 615320
06-01-2024 08:13:12 40.8833 31.6742 9.07 ML 1.5 Merkez (Bolu) 615318
06-01-2024 08:03:37 39.0244 27.4892 6.99 ML 1.4 Kınık (İzmir) 615319
06-01-2024 07:44:45 40.8814 31.6619 11.96 ML 1.3 Merkez (Bolu) 615316
06-01-2024 07:37:48 38.2431 26.2056 6.01 ML 1.9 Ege Denizi - [05.90 km] Çeşme (İzmir) 615317
06-01-2024 07:33:21 38.1681 37.4389 6.87 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 615315
06-01-2024 07:19:05 39.6539 27.8344 11.48 ML 2.1 Karesi (Balıkesir) 615314
06-01-2024 06:47:04 37.7572 36.6039 7 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 615312
06-01-2024 06:28:08 38.1239 38.4794 7 ML 2.6 Sincik (Adıyaman) 615299
06-01-2024 06:20:35 37.4192 43.9967 6.96 ML 1.7 Yüksekova (Hakkari) 615309
06-01-2024 06:08:24 36.4319 27.67 7.47 ML 2.8 Ege Denizi - [31.19 km] Datça (Muğla) 615301
06-01-2024 06:06:20 37.8942 29.3908 7 ML 1.1 Çal (Denizli) 615310
06-01-2024 05:59:03 37.2886 36.86 7 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615313
06-01-2024 05:41:31 38.5256 39.1956 7 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 615311