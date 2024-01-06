Bolu'da Deprem Mi Oldu? Son Depremler | 6 Ocak 2024 Cumartesi AFAD ve Kandilli Deprem Verileri

Türkiye'de hemen hemen her gün artçı ya da şiddetli bir çok deprem meydana geliyor. Bunlar vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor. Çünkü son olarak Kahramanmaraş depremleriyle 2023 yılında ülkemiz çok kötü bir afet yaşadı. 11 şehrin etkilendiği bu depremlerden sonra ise fay hatları daha hareketli hale geldi. Hakkari, Van, Tunceli, Malatya ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra İnegöl ve Yalova'da 4 üstü depremler yaşandı.

Bolu'da Deprem Mi Oldu?

AFAD'da yer alan bilgilere göre Bolu'da saat 01.03'de yerin 7.31 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 Ocak 2024 Cumartesi AFAD ve Kandilli Deprem Verileri

06-01-2024 08:54:40 40.8833 31.6686 8.62 ML 1.8 Merkez (Bolu) 615326

06-01-2024 08:54:06 37.825 36.1247 4.9 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 615325

06-01-2024 08:45:48 37.0761 28.8814 7.1 ML 0.5 Köyceğiz (Muğla) 615324

06-01-2024 08:43:53 39.6719 27.8322 8.15 ML 1.4 Karesi (Balıkesir) 615322

06-01-2024 08:34:36 42.4283 27.6708 6.8 ML 1.6 Karadeniz 615323

06-01-2024 08:30:55 40.1111 31.7839 6.56 ML 1.3 Beypazarı (Ankara) 615321

06-01-2024 08:25:57 37.0728 28.9303 6.98 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla) 615320

06-01-2024 08:13:12 40.8833 31.6742 9.07 ML 1.5 Merkez (Bolu) 615318

06-01-2024 08:03:37 39.0244 27.4892 6.99 ML 1.4 Kınık (İzmir) 615319

06-01-2024 07:44:45 40.8814 31.6619 11.96 ML 1.3 Merkez (Bolu) 615316

06-01-2024 07:37:48 38.2431 26.2056 6.01 ML 1.9 Ege Denizi - [05.90 km] Çeşme (İzmir) 615317

06-01-2024 07:33:21 38.1681 37.4389 6.87 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 615315

06-01-2024 07:19:05 39.6539 27.8344 11.48 ML 2.1 Karesi (Balıkesir) 615314

06-01-2024 06:47:04 37.7572 36.6039 7 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 615312

06-01-2024 06:28:08 38.1239 38.4794 7 ML 2.6 Sincik (Adıyaman) 615299

06-01-2024 06:20:35 37.4192 43.9967 6.96 ML 1.7 Yüksekova (Hakkari) 615309

06-01-2024 06:08:24 36.4319 27.67 7.47 ML 2.8 Ege Denizi - [31.19 km] Datça (Muğla) 615301

06-01-2024 06:06:20 37.8942 29.3908 7 ML 1.1 Çal (Denizli) 615310

06-01-2024 05:59:03 37.2886 36.86 7 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615313

06-01-2024 05:41:31 38.5256 39.1956 7 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 615311