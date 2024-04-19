Bolu'da korkunç cinayet! Eşini ve babasını öldürdü

Bolu'da korkunç bir cinayet meydana geldi. Serkan Z, tartıştığı eşi Meltem Z. ve eşinin babası Turgut D.'yi bıçakladı. Turgut D. olay yerinde, ağır yaralı Meltem Z. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Serkan Z, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bolu'da korkunç cinayet! Eşini ve babasını öldürdü
Editör: Yasin Kerim Aşan

Bolu'da korkunç bir cinayet yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Sağlık Mahallesi Songül Sokak’ta bulunan bir apartman oldu.

Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri, bina içindeki gürültü üzerine sesin geldiği daireye gitti.

Apartman sakinleri, ev sahibi 63 yaşındaki Turgut D. ve kızı 35 yaşındaki Meltem Z'yi yaralı halde gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralandığı belirlenen Turgut D. olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Meltem Z. ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meltem Z, de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Serkan Z. (36) polis ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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