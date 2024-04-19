Bitlis'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, Tatvan ilçesi kırsalında toprağa gömülü silah, mühimmat ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Bitlis'te silah ve mühimmat ele geçirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde terör örgütüyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak, Bitlis'te, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmanın ayrıntılarıyla ilgili Bitlis Valiliğinden açıklama geldi.

Buna göre, çalışmalar sonucu 17 Nisan'da Tatvan kırsalında "Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, toprağa gömülmüş kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait şarjör, 353 fişek, el telsizi, telsiz kablosu, telsiz anteni, telsiz bataryası, telsiz kulaklığı, 4 pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzeme ise yerinde imha edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bitlis # terör örgütü # operasyon # tatvan
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