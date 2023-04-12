BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince, Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü bölgede etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Kaynak: Anadolu AjansıMeteoroloji'den sağanak yağış uyarısı İstanbul'da vapur seferleri yapılamıyor Suç örgütü lideri Çetinkaya Emniyet'te AKM-Kızılay Metro Hattı bugün açılacak