BUDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün yapılması planlanan 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 12.55'deki Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği belirtildi. 

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