Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler... 6 Kasım'da Gerçekleşen Depremler...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son gerçekleşen depremleri kaydetmektedir. 6 Kasım günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi?

6 KASIM'DA AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

06-11-2023 08:14:12 40.878 31.688 6.19 ML 2.8 Merkez (Bolu) 608697

06-11-2023 06:42:43 38.125 36.886 6.97 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş) 608694

06-11-2023 06:15:07 38.294 37.818 7 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) 608695

06-11-2023 06:10:53 38.309 38.268 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 608696

06-11-2023 05:18:26 38.256 38.128 7.03 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 608693

06-11-2023 04:53:53 38.067 42.584 7 ML 3.3 Hizan (Bitlis) 608688

06-11-2023 04:40:21 37.919 36.66 7.08 ML 2.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 608689

06-11-2023 04:28:52 38.343 27.199 8.07 ML 1.5 Buca (İzmir) 608690

06-11-2023 03:43:58 38.221 38.633 7.06 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 608692

06-11-2023 03:37:36 38.351 27.207 9.71 ML 1.5 Buca (İzmir) 608691

06-11-2023 03:03:44 39.221 40.339 6.94 ML 2.6 Kiğı (Bingöl) 608685

06-11-2023 02:12:22 37.5 37.106 6.94 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 608686

06-11-2023 02:06:23 37.863 27.038 7 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.16 km] Kuşadası (Aydın) 608687

06-11-2023 01:38:57 38.051 37.376 7 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 608683

06-11-2023 01:33:17 37.334 28.171 6.92 ML 0.9 Yatağan (Muğla) 608684

06-11-2023 01:20:50 38.259 38.184 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 608682

06-11-2023 01:04:01 38.249 38.64 11.76 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 608681

06-11-2023 01:02:36 37.875 36.236 7 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 608680

06-11-2023 00:58:38 38.229 38.644 10.66 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 608679

06-11-2023 00:44:33 38.234 38.631 12.02 ML 2.4 Pütürge (Malatya) 608678

KANDİLLİ RASATHANESİNİN 6 KASIM'DA KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.11.06 08:26:09 37.9907 38.0700 7.6 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.06 08:14:11 40.8882 31.6852 4.6 -.- 3.1 2.9 MESCICELE-(BOLU) İlksel

2023.11.06 06:42:43 38.1365 36.8638 5.0 -.- 3.2 3.3 ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.06 06:15:06 38.2457 37.8190 1.7 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.06 05:19:45 39.0488 42.1282 5.0 -.- 2.2 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel

2023.11.06 04:53:52 38.0600 42.5790 5.0 -.- 3.4 3.5 SAGINLI-HIZAN (BITLIS) İlksel

2023.11.06 04:40:22 37.9475 36.6475 8.0 -.- 2.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.06 04:28:52 38.3597 27.1917 5.1 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.11.06 03:44:01 38.8315 39.2227 12.8 -.- 1.7 -.- MESELI-(ELAZIG) İlksel

2023.11.06 03:37:36 38.3463 27.1968 10.4 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.11.06 03:03:44 39.2197 40.3875 5.0 -.- 2.9 -.- GOKCELI-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.11.06 02:06:18 38.0155 26.8412 12.6 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.06 01:38:58 38.0513 37.3817 7.6 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.06 00:58:36 38.1832 38.5493 5.0 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.11.06 00:44:33 38.2410 38.6005 5.0 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.06 00:18:33 36.2860 28.1578 5.0 -.- 1.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel