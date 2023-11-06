Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler... 6 Kasım'da Gerçekleşen Depremler...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD her zaman gerçekleşen depremleri anlık olarak kaydeder. Bu şekilde çok sayıda insan "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararsa bulabilirler. Gerçekleşen son depremlere dair en güvenilir iki kurum olan AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre hangi illerde deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son gerçekleşen depremleri kaydetmektedir. 6 Kasım günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi?
6 KASIM'DA AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER
06-11-2023 08:14:12 40.878 31.688 6.19 ML 2.8 Merkez (Bolu) 608697
06-11-2023 06:42:43 38.125 36.886 6.97 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş) 608694
06-11-2023 06:15:07 38.294 37.818 7 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) 608695
06-11-2023 06:10:53 38.309 38.268 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 608696
06-11-2023 05:18:26 38.256 38.128 7.03 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 608693
06-11-2023 04:53:53 38.067 42.584 7 ML 3.3 Hizan (Bitlis) 608688
06-11-2023 04:40:21 37.919 36.66 7.08 ML 2.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 608689
06-11-2023 04:28:52 38.343 27.199 8.07 ML 1.5 Buca (İzmir) 608690
06-11-2023 03:43:58 38.221 38.633 7.06 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 608692
06-11-2023 03:37:36 38.351 27.207 9.71 ML 1.5 Buca (İzmir) 608691
06-11-2023 03:03:44 39.221 40.339 6.94 ML 2.6 Kiğı (Bingöl) 608685
06-11-2023 02:12:22 37.5 37.106 6.94 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 608686
06-11-2023 02:06:23 37.863 27.038 7 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.16 km] Kuşadası (Aydın) 608687
06-11-2023 01:38:57 38.051 37.376 7 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 608683
06-11-2023 01:33:17 37.334 28.171 6.92 ML 0.9 Yatağan (Muğla) 608684
06-11-2023 01:20:50 38.259 38.184 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 608682
06-11-2023 01:04:01 38.249 38.64 11.76 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 608681
06-11-2023 01:02:36 37.875 36.236 7 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 608680
06-11-2023 00:58:38 38.229 38.644 10.66 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 608679
06-11-2023 00:44:33 38.234 38.631 12.02 ML 2.4 Pütürge (Malatya) 608678
KANDİLLİ RASATHANESİNİN 6 KASIM'DA KAYDETTİĞİ DEPREMLER
2023.11.06 08:26:09 37.9907 38.0700 7.6 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.06 08:14:11 40.8882 31.6852 4.6 -.- 3.1 2.9 MESCICELE-(BOLU) İlksel
2023.11.06 06:42:43 38.1365 36.8638 5.0 -.- 3.2 3.3 ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.06 06:15:06 38.2457 37.8190 1.7 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.06 05:19:45 39.0488 42.1282 5.0 -.- 2.2 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel
2023.11.06 04:53:52 38.0600 42.5790 5.0 -.- 3.4 3.5 SAGINLI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2023.11.06 04:40:22 37.9475 36.6475 8.0 -.- 2.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.06 04:28:52 38.3597 27.1917 5.1 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.11.06 03:44:01 38.8315 39.2227 12.8 -.- 1.7 -.- MESELI-(ELAZIG) İlksel
2023.11.06 03:37:36 38.3463 27.1968 10.4 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.11.06 03:03:44 39.2197 40.3875 5.0 -.- 2.9 -.- GOKCELI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.11.06 02:06:18 38.0155 26.8412 12.6 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.06 01:38:58 38.0513 37.3817 7.6 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.06 00:58:36 38.1832 38.5493 5.0 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.06 00:44:33 38.2410 38.6005 5.0 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.06 00:18:33 36.2860 28.1578 5.0 -.- 1.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel