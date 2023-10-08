Bugün hangi ilde deprem oldu? Deprem hissedildi mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 8 Ekim'de yaşanan depremler...

Türkiye'de her gün sayısız deprem gerçekleşmektedir. Bu depremlerin çok büyük çoğunluğu hissedilemeyecek kadar düşük çaplı gerçekleşe de insanlar hangi illerde kaç şiddetinde deprem olduğunu merak ederler. Çok sayıda insan aynı şekilde bu depremleri takip etmeye çalışır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen bütün depremleri kaydetmektedir. Peki 8 Ekim 2023 günü hangi illerde kaç şiddetinde deprem oldu?

8 EKİM 2023 İÇİN KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.10.08 07:59:33 38.0710 37.4147 16.3 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.10.08 07:24:59 41.7820 24.1672 10.2 -.- 3.0 -.- BULGARISTAN

2023.10.08 06:39:54 37.7153 34.7027 5.0 -.- 2.3 -.- KURKCU-BOR (NIGDE)

2023.10.08 06:24:38 37.7077 34.7185 5.0 -.- 3.8 3.8 KURKCU-BOR (NIGDE)

2023.10.08 06:13:13 38.1915 27.6900 5.5 -.- 2.3 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)

2023.10.08 05:56:10 40.5763 23.8103 4.9 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN

2023.10.08 04:17:04 38.1648 38.6263 1.3 -.- 2.0 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)

2023.10.08 03:47:59 40.6190 36.7615 5.3 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)

2023.10.08 03:39:47 38.4212 41.8612 8.4 -.- 1.4 -.- CAYGECIT-MUTKI (BITLIS)

2023.10.08 03:07:43 38.5020 27.7747 11.3 -.- 1.2 -.- AVSAR-TURGUTLU (MANISA)

2023.10.08 02:55:57 38.3143 38.7670 7.8 -.- 1.8 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

2023.10.08 02:47:02 35.8932 27.1043 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2023.10.08 02:33:10 34.9343 25.5317 22.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.10.08 02:20:49 39.4130 25.8683 7.1 -.- 2.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2023.10.08 02:00:39 38.0927 38.0870 8.0 -.- 1.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

2023.10.08 01:54:26 38.3943 37.4835 9.6 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.10.08 01:52:32 37.7408 26.6917 24.7 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2023.10.08 01:48:36 38.1612 37.0097 5.3 -.- 2.2 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.08 01:38:51 37.8158 23.9402 5.8 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN

2023.10.08 01:14:30 33.9328 25.0147 10.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.10.08 01:01:46 38.0590 38.1503 5.0 -.- 4.3 4.3 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2023.10.08 00:49:46 37.6493 35.7873 13.3 -.- 0.8 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA)

2023.10.08 00:37:57 36.9393 27.0778 8.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) REVIZE01 (2023.10.08 00:37:57)

2023.10.08 00:10:22 37.1672 36.7245 5.0 -.- 1.9 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.10.08 00:07:17 37.7315 35.3398 9.6 -.- 1.5 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)

8 EKİM 2023 GÜNÜ AFAD TARAFINDAN KAYDEDİLEEN DEPREMLER

2023-10-08 08:42:42 37.948 36.357 7.04 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 605675

2023-10-08 08:37:33 39.422 26.112 11.17 ML 1.1 Ege Denizi - [07.56 km] Ayvacık (Çanakkale) 605676

2023-10-08 08:33:17 37.39 37.069 12.04 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605674

2023-10-08 08:11:19 37.206 36.718 8.49 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) 605672

2023-10-08 08:06:03 38.576 39.705 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 605673

2023-10-08 07:26:44 38.161 38.445 7.03 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) 605671

2023-10-08 06:39:55 37.704 34.719 7.01 ML 2.2 Bor (Niğde) 605669

2023-10-08 06:24:38 37.674 34.677 18.36 ML 3.9 Bor (Niğde) 605667

2023-10-08 06:13:13 38.192 27.658 6.93 ML 2.2 Bayındır (İzmir) 605668

2023-10-08 04:17:05 38.169 38.615 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 605670

2023-10-08 03:52:14 38.011 37.693 15.66 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 605664

2023-10-08 03:48:25 37.637 35.872 6.99 ML 0.7 Kozan (Adana) 605665

2023-10-08 03:45:27 38.316 37.543 7.03 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 605666

2023-10-08 03:39:46 38.321 41.932 6.94 ML 1.4 Mutki (Bitlis) 605663

2023-10-08 03:37:59 38.131 38.354 7.1 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 605662

2023-10-08 03:30:07 37.942 36.674 6.91 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605661

2023-10-08 03:12:26 38.262 38.747 9.73 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 605659

2023-10-08 03:07:44 38.49 27.772 7.08 ML 1.2 Turgutlu (Manisa) 605660

2023-10-08 02:55:57 38.274 38.804 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 605654

2023-10-08 02:52:34 38.14 37.866 7.72 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 605653

2023-10-08 02:48:10 37.128 36.943 7.92 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep) 605652

2023-10-08 02:47:02 35.925 27.236 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [87.44 km] Datça (Muğla) 605658

2023-10-08 02:40:25 38.094 38.165 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 605655

2023-10-08 02:36:46 37.017 31.635 69.01 ML 1.0 Akseki (Antalya) 605656

2023-10-08 02:33:09 34.648 25.87 7.36 ML 2.3 Akdeniz 605657

2023-10-08 02:20:49 39.47 25.973 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [08.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 605651

2023-10-08 02:18:41 37.486 37.04 4.78 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605647

2023-10-08 02:18:35 37.899 35.324 6.99 ML 0.9 Yahyalı (Kayseri) 605649

2023-10-08 02:00:38 38.11 38.159 7.02 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 605648

2023-10-08 02:00:05 38.538 44.931 7.0 ML 1.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [48.73 km] Başkale (Van) 605650

2023-10-08 01:59:34 38.006 38.214 6.97 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 605641

2023-10-08 01:54:26 38.37 37.528 7.06 ML 1.3 Darende (Malatya) 605642

2023-10-08 01:52:30 37.536 26.56 7.97 ML 1.5 Ege Denizi - [55.42 km] Söke (Aydın) 605645

2023-10-08 01:48:35 38.106 36.973 10.41 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 605640

2023-10-08 01:42:56 37.734 34.824 7.01 ML 1.1 Bor (Niğde) 605644

2023-10-08 01:38:49 38.054 24.106 7.0 ML 2.4 Ege Denizi 605646

2023-10-08 01:37:09 38.257 38.757 10.89 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 605643

2023-10-08 01:23:08 36.037 37.683 6.55 ML 1.5 El Bab, Halep (Suriye) - [72.11 km] Elbeyli (Kilis) 605637

2023-10-08 01:22:43 38.117 37.794 9.17 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 605638

2023-10-08 01:20:18 37.423 36.929 5.55 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605636

2023-10-08 01:14:33 34.235 25.379 7.08 ML 2.5 Akdeniz 605639

2023-10-08 01:07:29 38.527 28.222 7.0 ML 1.1 Salihli (Manisa) 605635

2023-10-08 01:01:46 38.103 38.151 5.93 MW 4.4 Yeşilyurt (Malatya) 605630

2023-10-08 00:45:26 37.817 36.631 7.02 ML 1.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605631

2023-10-08 00:44:28 38.239 39.265 5.55 ML 0.9 Çüngüş (Diyarbakır) 605633

2023-10-08 00:43:00 38.144 38.526 6.96 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 605632

2023-10-08 00:37:56 36.94 27.021 7.04 ML 1.5 Ege Denizi - [22.43 km] Bodrum (Muğla) 605634

2023-10-08 00:19:02 38.287 37.757 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) 605628

2023-10-08 00:10:22 37.159 36.672 7.66 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep) 605627

2023-10-08 00:07:16 37.656 35.383 7.06 ML 1.7 Aladağ (Adana) 605629