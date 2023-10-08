Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı: Yağış ve pus bekleniyor... 8 Ekim hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün hava durumunun nasıl olacağını vatandaşlara hava durumu raporu ile bildirir. 8 Ekim günü için de çok sayıda insan havanın nasıl olacağını merak eder. Peki, 8 Ekim 2023 günü Meteorolojiye göre hava durumu nasıl olacak?

Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı: Yağış ve pus bekleniyor... 8 Ekim hava durumu...
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Türkiye genelinde her gün en çok merak edilen şeylerden biri hava sıcaklığıdır. İnsanlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına bakarak günlük işlerini hazırlamaya çalışırlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise her gün hava durumunu kendisi paylaşır. Bu sayede bazı hava olaylarına önceden hazırlık yapmak mümkün olur. Peki, 8 Ekim günü hava durumu nasıl olacak? 

Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı: Yağış ve pus bekleniyor... 8 Ekim hava durumu... - Resim : 1

8 EKİM'DE İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı: Yağış ve pus bekleniyor... 8 Ekim hava durumu... - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı: Yağış ve pus bekleniyor... 8 Ekim hava durumu... - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

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