Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı: Yağış ve pus bekleniyor... 8 Ekim hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün hava durumunun nasıl olacağını vatandaşlara hava durumu raporu ile bildirir. 8 Ekim günü için de çok sayıda insan havanın nasıl olacağını merak eder. Peki, 8 Ekim 2023 günü Meteorolojiye göre hava durumu nasıl olacak?
Türkiye genelinde her gün en çok merak edilen şeylerden biri hava sıcaklığıdır. İnsanlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına bakarak günlük işlerini hazırlamaya çalışırlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise her gün hava durumunu kendisi paylaşır. Bu sayede bazı hava olaylarına önceden hazırlık yapmak mümkün olur. Peki, 8 Ekim günü hava durumu nasıl olacak?
8 EKİM'DE İL İL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı
SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu