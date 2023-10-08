İSKİ açıkladı: Barajlarda su yeniden azaldı! Su oranı kaça düştü? 8 Ekim'de barajların doluluk oranı...

Baraj doluluk oranları İstanbulluların yakından takip ettikleri bir konudur. Barajlardaki su oranından en son İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre haberdar olan İstanbullular bu veriyi merak ettikleri için sıklıkla internette araştırırlar. Çoğu insan için baraj doluluk oranları şehir hayatının sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. Peki 8 Ekim 2023 günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre hangi barajda ne kadar su kaldı?

Baraj doluluk oranları Türkiye'de yaşanan son hava durumlarından oldukça fazla etkilenmektedir. En son yağışlarla beraber % 24 civarına çıkan baraj doluluk oranlarının tekrar düşmesi pek çok insanı tedirgin etmeye yetti. 8 Ekim 2023 itibariyle hangi barajda ne kadar su kaldığı ise büyük merak konusu...

8 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı olarak %23.01 belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

8 EKİM'DE İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI...