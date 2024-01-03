Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre 3 Ocak 2024'te Yaşanan Son Depremler...
Türkiye'de her zaman deprem olabilmektedir. Bu yaşanan depremlerin bir kısmı hissedilmezken bir kısmı ise sarsıcı olabilir. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre hangi illerde deprem oldu?
Türkiye'de her saniye deprem olabilmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan yaşanan güncel depremleri merak eder. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün yaşanan depremleri kaydeder ve yayımlar. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü hangi illerde deprem oldu? İşte yaşanan son depremler...
AFAD'IN 3 OCAK 2024'TE KAYDETTİĞİ DEPREMLER
03-01-2024 08:43:54 37.6339 35.9481 7 ML 1.0 Kozan (Adana) 615008
03-01-2024 08:30:33 38.2833 38.1247 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 615009
03-01-2024 08:01:51 38.2239 38.0622 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 615007
03-01-2024 07:34:25 39.0711 40.9431 7.01 ML 1.6 Solhan (Bingöl) 615006
03-01-2024 06:46:31 39.5592 39.9625 6.99 ML 1.3 Pülümür (Tunceli) 615004
03-01-2024 06:43:20 37.2667 35.9517 7 ML 2.7 Kadirli (Osmaniye) 615003
03-01-2024 06:40:48 37.8158 26.8989 7.14 ML 2.3 Ege Denizi - [28.49 km] Seferihisar (İzmir) 615005
03-01-2024 05:24:28 38.4233 39.2347 7.02 ML 2.1 Sivrice (Elazığ) 615002
03-01-2024 05:19:55 38.1708 37.3097 6.99 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 615001
03-01-2024 05:17:36 37.4353 36.8861 7 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615000
03-01-2024 04:57:40 38.9739 29.8978 8.52 ML 1.5 Altıntaş (Kütahya) 614999
03-01-2024 04:32:00 38.5361 39.1578 7 ML 1.2 Merkez (Elazığ) 614998
03-01-2024 04:24:33 37.0361 36.195 6.83 ML 1.8 Merkez (Osmaniye) 614997
03-01-2024 04:14:58 36.7289 36.41 11.3 ML 1.4 Hassa (Hatay) 614996
03-01-2024 03:48:48 36.9439 36.5589 7.02 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep) 614994
03-01-2024 03:42:12 41.3856 43.8983 7.23 ML 2.0 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [52.50 km] Akyaka (Kars) 614995
03-01-2024 03:39:21 37.1403 36.9406 7 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep) 614993
03-01-2024 03:21:08 38.9419 30.0128 6.99 ML 1.1 Dumlupınar (Kütahya) 614992
03-01-2024 03:09:23 37.0781 28.9178 7 ML 0.8 Köyceğiz (Muğla) 614991
03-01-2024 02:39:25 39.9608 29.4006 4.8 ML 1.0 İnegöl (Bursa) 614990
KANDİLLİ RASATHANESİNİN 3 OCAK 2024'TE KAYDETTİĞİ DEPREMLER
2024.01.03 08:50:26 38.5330 26.8463 13.7 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.03 07:34:24 39.0622 40.7938 4.3 -.- 1.9 -.- COBANTASI-(BINGOL) İlksel
2024.01.03 06:46:31 39.5717 39.9948 4.1 -.- 1.7 -.- PELITLI-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2024.01.03 06:43:18 37.2355 35.9632 5.0 -.- 2.8 -.- KESIKKELI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.01.03 06:40:48 37.8532 26.8902 8.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.03 05:24:27 38.4295 39.2703 2.2 -.- 1.9 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.01.03 05:17:36 37.4383 36.8973 3.5 -.- 1.5 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.03 04:57:40 38.9278 29.9083 5.9 -.- 2.0 -.- YUYLUK-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2024.01.03 04:31:59 38.5182 39.2215 3.8 -.- 1.4 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2024.01.03 04:24:31 37.0682 36.1668 8.4 -.- 1.4 -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.01.03 04:14:59 36.6997 36.4148 8.5 -.- 1.2 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel
2024.01.03 03:48:49 36.9042 36.4848 2.0 -.- 1.3 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.03 03:42:12 41.4005 44.0158 6.5 -.- 2.3 -.- GURCISTAN İlksel
2024.01.03 03:39:20 37.1412 36.9270 6.6 -.- 1.2 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.03 02:39:25 39.9943 29.3473 18.0 -.- 1.3 -.- ELMACAYIR-INEGOL (BURSA) İlksel
2024.01.03 02:11:27 36.8840 35.2672 3.2 -.- 1.8 -.- ADANA İlksel
2024.01.03 02:08:13 41.3037 39.9257 15.4 -.- 1.8 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2024.01.03 02:01:59 40.4418 28.9020 7.5 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.03 01:41:45 38.9130 26.6847 2.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.03 01:39:42 38.2962 38.8315 5.0 -.- 1.6 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.01.03 01:33:25 37.9067 36.2957 2.1 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.03 01:23:01 38.1340 35.1015 5.0 -.- 1.7 -.- DIKILITAS-(NIGDE) İlksel
2024.01.03 01:20:56 38.3683 27.2028 3.3 -.- 1.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.01.03 01:17:59 38.4585 39.0397 8.2 -.- 1.4 -.- KULLUK-(ELAZIG) İlksel
2024.01.03 01:03:54 38.3488 27.2202 4.1 -.- 1.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.01.03 00:13:08 37.0530 28.9212 11.2 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel