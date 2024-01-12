Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Son Depremler Hangileri? 12 Ocak 2024 Cuma Günü Son Depremler...
Türkiye'de her zaman deprem olabilmektedir. Bu nedenle her zaman hazırlıklı olmak gerekir. Bu şekilde deprem yaşanırken çoğu insan bu depremlerin nerede yaşandığını merak eder. Peki 12 Ocak 2024 Cuma günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre hangi illerde deprem oldu?
Türkiye'deki çok sayıda fay hattı nedeniyle her zaman deprem olabilmektedir. Bu depremlerin bir kısmı hissedilmeyebilir. Ancak depremlerin bir kısmı da şiddetli bir şekilde hissedilmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün bu depremleri kaydeder. Peki 12 Ocak 2024 günü hangi illerde deprem oldu?
AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
12-01-2024 09:20:42 37.4939 37.0736 10.12 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 616006
12-01-2024 09:14:35 38.8817 37.2981 7 ML 1.0 Gürün (Sivas) 616005
12-01-2024 09:14:07 36.4856 29.1903 6.93 ML 1.0 Fethiye (Muğla) 616004
12-01-2024 09:01:53 40.9003 31.6939 7 ML 1.2 Merkez (Bolu) 616002
12-01-2024 09:01:49 36.41 27.6975 14.6 ML 1.5 Ege Denizi - [34.27 km] Datça (Muğla) 616003
12-01-2024 08:55:10 37.7342 31.5381 8.38 ML 0.9 Beyşehir Gölü - [07.92 km] Beyşehir (Konya) 616001
12-01-2024 08:44:32 38.1831 38.6817 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 616000
12-01-2024 08:37:24 38.0586 37.6836 6.7 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya) 615999
12-01-2024 08:23:10 38.0439 37.6683 7 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya) 615998
12-01-2024 08:20:02 37.4369 36.9708 7.79 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 615997
12-01-2024 08:08:18 37.2606 37.0011 7.03 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 615996
12-01-2024 07:43:48 40.7733 27.4236 12.82 ML 1.1 Marmara Denizi - [05.65 km] Şarköy (Tekirdağ) 615995
12-01-2024 07:33:28 37.9419 26.9533 6.7 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.90 km] Seferihisar (İzmir) 615994
12-01-2024 07:24:53 37.6408 35.5736 7 ML 1.5 Kozan (Adana) 615992
12-01-2024 07:01:34 37.7178 35.4242 7.78 ML 1.1 Yahyalı (Kayseri) 615991
12-01-2024 07:00:48 38.1389 38.2956 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 615993
12-01-2024 06:52:03 38.3058 37.4272 7 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 615990
12-01-2024 06:41:56 38.3078 37.3756 6.96 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 615989
12-01-2024 06:28:08 40.4072 28.8297 7.02 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.54 km] Mudanya (Bursa) 615988
12-01-2024 05:56:00 38.1653 27.4525 5.31 ML 1.4 Torbalı (İzmir) 615986
KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER
2024.01.12 08:37:23 38.0677 37.6927 5.4 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.12 08:23:10 38.0432 37.6607 7.4 -.- 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.12 06:51:09 35.0613 23.3627 13.9 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.12 06:41:56 38.3740 37.3747 5.0 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.12 06:28:09 40.4132 28.8372 12.5 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.01.12 06:26:28 40.4287 28.8460 4.8 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.12 05:55:59 38.1675 27.4492 3.3 -.- 1.6 -.- TASKESIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.01.12 05:44:56 38.4518 37.4833 7.1 -.- 1.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.12 03:49:48 37.0392 28.3742 16.4 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.12 03:40:28 40.6385 27.4667 2.6 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.12 03:27:54 37.2625 37.0467 11.0 -.- 1.6 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.12 01:41:02 38.9768 33.4127 9.7 -.- 1.2 -.- BOZAN-KULU (KONYA) İlksel
2024.01.12 01:36:59 38.3743 27.2508 10.8 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.01.12 01:36:52 38.9928 33.3622 9.1 -.- 1.4 -.- BOZAN-KULU (KONYA) İlksel
2024.01.12 01:31:40 40.4267 28.8868 10.7 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.12 01:22:06 36.2058 36.1862 7.7 -.- 1.8 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2024.01.12 00:20:01 38.2617 31.0797 14.2 -.- 1.4 -.- KURUSARI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.01.12 00:17:09 38.3448 27.2133 3.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.01.12 00:07:43 37.2585 36.3973 5.5 -.- 1.5 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.01.12 00:03:12 38.0762 36.5963 3.0 -.- 1.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.12 00:02:00 38.1350 36.6265 5.0 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel