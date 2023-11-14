Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli'ye Göre 14 Kasım'da Son Depremler...

Depremi engellemek mümkün olmasa da önlem almak ve hazırlıklı olmak mümkündür. Ülkemizde her gün çok sayıda deprem olmaktadır. Bu depremlerin büyük kısmı hissedilmeyecek kadar küçüktür. Türkiye'de en son nerelerde deprem olduğu her zaman AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmektedir. Peki 14 Kasım 2023 günü hangi illerde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesinin kaydettiği depremler hangi illerden hissedildi?

AFAD'A GÖRE 14 KASIM'DA DEPREM OLAN İLLER

14-11-2023 08:20:01 38.085 37.313 6.09 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş) 609448

14-11-2023 07:45:49 38.904 27.534 5 ML 1.7 Saruhanlı (Manisa) 609445

14-11-2023 07:44:51 38.271 37.301 7 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 609447

14-11-2023 07:29:59 38.11 37.29 7 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 609446

14-11-2023 05:26:37 38.218 37.159 7 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 609432

14-11-2023 05:23:58 37.453 36.987 7 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 609431

14-11-2023 05:16:13 37.939 36.344 7 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 609430

14-11-2023 04:11:08 38.503 39.185 12.58 ML 1.6 Merkez (Elazığ) 609433

14-11-2023 03:33:14 39.136 26.054 9.19 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [38.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 609437

14-11-2023 03:31:00 37.542 37.194 4.26 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 609434

14-11-2023 03:29:34 37.908 36.677 7 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 609435

14-11-2023 03:28:00 37.128 36.973 7 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 609436

14-11-2023 03:05:41 37.787 36.603 7 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 609443

14-11-2023 02:56:56 37.986 38.181 7 ML 1.3 Merkez (Adıyaman) 609444

14-11-2023 02:52:58 36.501 27.123 8.29 ML 2.2 Ege Denizi - [36.09 km] Datça (Muğla) 609442

14-11-2023 01:57:07 37.791 35.439 7 ML 2.1 Yahyalı (Kayseri) 609440

14-11-2023 01:43:28 36.938 28.611 7 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla) 609441

14-11-2023 01:14:04 38.038 37.622 18.18 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 609439

14-11-2023 01:07:56 38.208 37.515 7 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 609438

13-11-2023 21:29:21 39.468 27.838 4.56 ML 1.6 Altıeylül (Balıkesir) 609429

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

2023.11.14 08:20:01 38.1750 37.2467 14.6 -.- 1.7 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 07:45:48 38.9298 27.5135 10.3 -.- 1.3 -.- SATIRLAR-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2023.11.14 07:44:52 38.3995 37.2445 6.5 -.- 1.9 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 07:30:01 38.2763 37.1425 16.0 -.- 1.5 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 06:55:50 38.0498 36.5565 7.3 -.- 0.9 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 06:48:30 34.8072 23.6137 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.14 05:41:13 38.1120 37.1407 5.3 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 05:26:37 38.2337 37.1498 8.2 -.- 2.0 -.- HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 05:16:12 37.9633 36.2693 5.6 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 04:29:39 37.3210 37.0715 7.6 -.- 1.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 04:11:08 38.5010 39.1508 4.3 -.- 1.6 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel

2023.11.14 04:08:28 38.1618 36.7440 6.8 -.- 1.1 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 03:59:21 38.4968 37.5055 5.8 -.- 1.2 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.14 03:57:47 37.8748 36.6392 8.9 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 03:30:59 37.5333 37.1693 4.7 -.- 1.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 03:29:33 37.9167 36.7785 13.7 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 03:28:00 37.1452 36.9535 5.6 -.- 1.4 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.11.14 03:24:42 35.5027 23.0467 16.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.14 03:05:40 37.8300 36.6317 4.5 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 02:52:57 36.4850 26.9440 14.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.11.14 01:57:07 37.7597 35.4045 6.4 -.- 2.3 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.11.14 01:43:27 36.9343 28.5782 6.5 -.- 2.2 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.11.14 01:14:00 38.0032 37.5380 6.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.14 01:07:56 38.2042 37.4383 7.0 -.- 1.9 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel