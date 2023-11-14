Karla Karışık Yağış Geliyor! Her Yerde Sıcaklıklar Düşecek! 14 Kasım 2023 Günü Hava Durumu Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumunu açıkladı. Meteorolojiye göre artık kış koşullarını yansıtan sağanak yağışlar ve karlı yağışlar başlayacak. Hangi illerde sıcaklık düşecek? 14 Kasım 2023 günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava beklense de İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde ara ara sağanak yağış ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu bölgelerinde karla karışık sağanak yağış olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken Trakya'da artması bekleniyor ve iç kesimlerle doğu kesimlerinde de sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Peki 14 Kasım 2023 günü hava nasıl olacak?
14 KASIM 2023 GÜNÜ İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş ve Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Düzce dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun hariç bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AĞRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı