Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Etkilendi? AFAD Ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre 15 Aralık 2023 Günü Son Depremler...

Türkiye yapısı nedeniyle her gün deprem olabilen bir ülkedir. Bu depremlerim bir kısmı hiç hissedilmezken bazıları ise hissedilir bir boyutta olabilir. Peki 15 Aralık 2023 Cuma günü nerede deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler...

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

15-12-2023 07:56:58 40.7194 30.6744 7 ML 1.3 Hendek (Sakarya) 612895

15-12-2023 07:56:48 37.7858 35.6508 6.99 ML 1.3 Kozan (Adana) 612896

15-12-2023 07:51:07 38.0833 38.1914 6.95 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman) 612894

15-12-2023 07:11:19 40.8758 31.5217 7 ML 2.1 Yığılca (Düzce) 612883

15-12-2023 06:24:00 38.0983 36.6747 7.09 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 612893

15-12-2023 06:21:29 37.3886 37.085 8.81 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 612892

15-12-2023 06:18:05 38.3711 37.5922 6.99 ML 1.6 Darende (Malatya) 612891

15-12-2023 05:54:47 38.3272 37.3881 7 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 612890

15-12-2023 04:51:15 38.1881 38.61 6.96 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 612889

15-12-2023 04:34:06 37.8208 26.97 7 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.09 km] Kuşadası (Aydın) 612888

15-12-2023 04:18:55 38.2358 25.7869 5.7 ML 2.2 Ege Denizi - [41.11 km] Çeşme (İzmir) 612884

15-12-2023 03:57:00 38.125 37.0533 6.98 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 612885

15-12-2023 03:48:31 38.4419 39.2097 7.96 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) 612886

15-12-2023 03:33:05 38.2975 38.2586 7.05 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 612882

15-12-2023 03:29:06 37.3844 35.0236 7.1 ML 1.6 Karaisalı (Adana) 612887

15-12-2023 03:24:56 38.1 36.8331 6.71 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 612881

15-12-2023 03:13:21 38.915 37.3361 7 ML 1.8 Gürün (Sivas) 612880

15-12-2023 03:01:25 35.9197 30.3772 16.57 ML 2.3 Akdeniz - [43.51 km] Kumluca (Antalya) 612878

15-12-2023 02:56:30 38.3967 37.5825 6.9 ML 1.1 Darende (Malatya) 612879

15-12-2023 01:48:35 37.5947 35.9492 13.24 ML 2.9 Kozan (Adana) 612871

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.15 09:23:35 37.5752 38.9758 5.0 -.- 1.7 -.- HILVAN (SANLIURFA) İlksel

2023.12.15 08:25:47 40.4260 28.8118 2.0 -.- 1.2 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.15 07:56:58 40.6942 30.6755 4.7 -.- 1.6 -.- HARUNUSTA-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2023.12.15 07:56:46 37.7267 35.6353 10.9 -.- 1.3 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.12.15 07:51:07 38.1147 38.2012 6.0 -.- 1.8 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.15 07:11:19 40.8562 31.5125 3.3 -.- 2.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2023.12.15 06:23:59 38.1615 36.5950 3.9 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.15 06:18:06 38.3775 37.6328 6.0 -.- 1.6 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.15 05:56:52 36.7003 34.1917 13.7 -.- 1.0 -.- KOSERELI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2023.12.15 05:54:49 38.4202 37.3882 8.1 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.15 04:51:15 38.1850 38.6168 6.5 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.12.15 04:34:07 37.7762 27.0025 6.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.15 04:18:54 38.2250 25.7495 2.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.12.15 03:57:00 38.1460 37.0555 6.9 -.- 1.6 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.15 03:48:30 38.4822 39.2935 2.1 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.12.15 03:33:05 38.3028 38.2458 6.0 -.- 2.0 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.15 03:29:06 37.3447 34.9992 5.6 -.- 1.6 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel

2023.12.15 03:24:55 38.1418 36.8185 2.4 -.- 1.2 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.15 03:01:22 35.8427 30.5997 11.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.15 02:59:43 38.8583 33.5585 10.2 -.- 1.2 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2023.12.15 02:49:15 40.0247 24.0865 8.7 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.12.15 01:59:14 35.4483 29.6068 11.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.15 01:48:34 37.6008 35.8765 5.0 -.- 2.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.12.15 01:44:57 35.8442 29.5553 15.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.15 01:39:21 37.5692 35.7927 5.1 -.- 1.2 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.12.15 01:37:06 39.6395 24.1995 6.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.12.15 01:32:58 36.2300 35.9417 9.3 -.- 3.7 3.7 BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.12.15 00:43:40 40.4343 42.2280 4.5 -.- 1.4 -.- OYUKTAS-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2023.12.15 00:40:52 37.9165 36.9682 8.6 -.- 1.5 -.- SARIGUZEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.15 00:35:55 40.4182 28.8092 11.0 -.- 1.5 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.15 00:02:10 40.4293 28.9117 4.8 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel