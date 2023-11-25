Bugün Nerede Kaç Şiddetinde Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesinin Kaydettiği 25 Kasım Son Depremler

Malatya'da geçtiğimiz gün yaşanan ardı sıra depremler çevre illerde de hissedildi. 6 Şubat'tan bu yana ülkede genelinde korkuya neden olan deprem verileri ise en çok araştırılan konu oldu.

Bugün Nerede Kaç Şiddetinde Deprem Oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; 23 Kasım saat 17.46'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Saat 17.49'da ise 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremlerden sonra daha şiddetli deprem oldu mu? İşte yanıtı:

AFAD ve Kandilli Rasathanesinin Kaydettiği 25 Kasım Son Depremler

25-11-2023 08:55:38 37.6683 36.785 12.8 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 610644

25-11-2023 08:51:19 38.5089 31.8211 7.1 ML 0.8 Yunak (Konya) 610643

25-11-2023 07:35:43 38.1536 38.5367 7 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 610642

25-11-2023 07:34:21 37.4158 37.1125 8.69 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 610641

25-11-2023 06:29:32 38.1489 38.2044 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 610639

25-11-2023 06:21:56 38.4692 39.6031 7.26 ML 1.4 Maden (Elazığ) 610640

25-11-2023 06:09:18 38.1339 38.5592 7 ML 3.1 Sincik (Adıyaman) 610638

25-11-2023 05:28:05 36.6231 36.4 7.09 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay) 610637

25-11-2023 04:48:17 36.4086 36.275 6.96 ML 1.8 Kırıkhan (Hatay) 610636

25-11-2023 04:19:25 37.9381 36.6525 10.57 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 610633

25-11-2023 04:07:31 38.3539 37.5897 7.07 ML 1.4 Darende (Malatya) 610632

25-11-2023 04:02:56 40.7033 32.9525 14.15 ML 1.3 Çerkeş (Çankırı) 610635

25-11-2023 04:01:06 40.7233 32.9839 6.99 ML 1.4 Çerkeş (Çankırı) 610634

25-11-2023 03:52:29 38.1561 38.5639 7 ML 1.7 Battalgazi (Malatya) 610631

25-11-2023 03:40:39 37.6158 35.8744 7.04 ML 2.2 Kozan (Adana) 610629

25-11-2023 03:18:04 38.0856 38.3667 7 ML 2.6 Çelikhan (Adıyaman) 610628

25-11-2023 02:45:39 38.0578 38.5011 11.66 ML 2.1 Sincik (Adıyaman) 610626

25-11-2023 02:44:35 38.0939 37.2644 7 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 610625

25-11-2023 02:39:06 38.0858 38.2908 7 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 610627

25-11-2023 01:57:08 37.9789 38.1242 7 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 610624

Kandilli Verileri

2023.11.25 07:34:20 37.3998 37.0895 7.8 -.- 2.0 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.25 06:29:28 38.0042 36.8163 1.2 -.- 1.1 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.25 06:21:53 38.5913 39.9547 26.6 -.- 1.3 -.- AKYUREK-PALU (ELAZIG) İlksel

2023.11.25 06:09:17 38.1365 38.5253 5.0 -.- 2.8 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.25 05:29:32 36.6267 36.1718 20.2 -.- 1.1 -.- DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.11.25 05:28:04 36.6768 36.3273 11.9 -.- 1.7 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.11.25 04:48:16 36.4028 36.2443 14.1 -.- 1.6 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel

2023.11.25 04:20:14 35.0257 24.8030 16.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.25 04:19:24 37.9495 36.6427 5.5 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.25 04:07:31 38.3563 37.4397 17.0 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.25 04:02:55 40.7490 32.9423 5.0 -.- 1.7 -.- YESILOZ-CERKES (CANKIRI) İlksel

2023.11.25 04:01:05 40.6940 32.9530 3.1 -.- 1.8 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel

2023.11.25 03:52:29 38.1765 38.5677 5.3 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.11.25 03:45:20 37.6962 35.8873 3.5 -.- 1.5 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.25 03:40:38 37.6380 35.8647 1.2 -.- 2.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.25 03:18:04 38.1213 38.3670 6.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.11.25 02:45:39 38.0875 38.4962 3.1 -.- 2.1 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.25 02:44:35 38.1220 37.2142 3.5 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.25 02:39:06 38.1330 38.2643 4.0 -.- 1.6 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.25 01:10:18 38.2665 38.6327 1.2 -.- 1.0 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel