Buharkent'te taze incir festivali! 11-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak

Aydın-Buharkent Belediyesi taze incir festivali düzenliyor. Belediye Başkanı Mehmet Erol, festivalin 11-13 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Buharkent'te taze incir festivali! 11-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak

Aydın-Buharkent Belediyesi, geleneksel hale gelen 17. taze incir festivaline ev sahipliği yapıyor.

Çeşitli konserlerin, ödüllü yarışmaların ve spor turnuvaların yapılacağı festivalin hazırlıkları devam ediyor.

Festivalde, Gülben Ergen başta olmak üzere pek çok sanatçının konserleri olacak.

Belediye Başkanı Mehmet Erol, festivalin 11-13 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirterek tüm vatandaşları davet etti.

# Buharkent # aydın # incir
Çok Okunanlar
1 Hande Erçel günden gün inceldi!
2 İmamoğlu'nun gelini Sakine Garipoğlu'nun arkadaşı
3 LGS Nakil Sonuçları Açıklandı: MEB e-Okul VBS İle Sonuçları Görüntüleme
4 Ketojenik Diyet: Sağlıkta Devrim Yaratan Faydaları ve Göz Ardı Edilmemesi Gereken Yan Etkileri
5 Lionel Messi İnter Miami'de durdurulamıyor!