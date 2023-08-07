Buharkent'te taze incir festivali! 11-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak

Aydın-Buharkent Belediyesi, geleneksel hale gelen 17. taze incir festivaline ev sahipliği yapıyor.

Çeşitli konserlerin, ödüllü yarışmaların ve spor turnuvaların yapılacağı festivalin hazırlıkları devam ediyor.

Festivalde, Gülben Ergen başta olmak üzere pek çok sanatçının konserleri olacak.

Belediye Başkanı Mehmet Erol, festivalin 11-13 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirterek tüm vatandaşları davet etti.