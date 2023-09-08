Burhaniye’de Kurtuluş Günü kutlandı!

Burhaniye’de Kurtuluş Günü, Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından kutlandı. Burhaniye’de Kurtuluş Günü, zeybek gösterileri ve yöresel gösteriler ile ilgi çekti.

Burhaniye’de Kurtuluş Günü kutlandı!
Burhaniye’de Kurtuluş Günü
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Burhaniye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yılı törenlerle kutlandı. İlk tören Cumhuriyet Meydanında yapılırken, halk oyunları gösterileri düzenlendi ve türküler söylendi.
Burhaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı coşkulu törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemine ait konuşmayı Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaparken, törenin sonunda bir takım açılışlar yapıldı. Törende halk oyunları gösterileri yapılırken, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri de spor gösterileri yaptı.

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 10 gözaltıİstanbul'da DHKP-C operasyonu! 10 gözaltıGündem

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, konuklara teşekkür etti. Deveciler, şu ifadeleri kullandı:

- Kurtuluş gününde tüm hemşerilerimi yaygıyla selamlıyorum. Bu topraklara hiçbir zaman düşman ayağının basamayacağını dünyaya ilan ettiğimiz günün 101. yılını kutluyoruz. Kurtuluş savaşında tarihin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan milletimiz, bağımsızlığı adına şanlı bir direnç göstermiştir. Kurtuluş savaşında verilen mücadelenin sonunda Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Öncelikle böyle bir günde Burhaniyeli vatandaşlarımın kurtuluş gününü kutluyor, başta kurtuluş savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.

burhaniye kurtuluş günü

Konuşmanın ardından Belediye ve Misya Halk Oyunları Ekiplerinin gösterileri törene renk kattı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ekipleri spor gösterileri yaparken, iki öğrencinin okuduğu türkülerde vatandaşları coşturdu. Törenin ardından Ali Çetinkaya Yayalaştırma Projesi ile Ferit Çakıroğlu Sağlık Ocağı ve Kocacami Çevre düzenlemesi açılışları yapıldı. Açılışlardan sonrada vatandaşlara pilav ayran ikramı yapıldı. Törenlere Kaymakam İlyas Menmiş, Garnizon Komutanı Binbaşı Yusuf Kaya, Balıkesir milletvekilleri Serkan Sarı ve İsmail Ok ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Burhaniye’de Kurtuluş Günü
Çok Okunanlar
Şifa deposu böğürtlene büyük ilgi
Şifa deposu böğürtlene büyük ilgi
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
İstanbul'da 5 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde saat kaça kadar su kesintisi bekleniyor
İstanbul'da 5 ilçede sular kesilecek! Hangi ilçelerde saat kaça kadar su kesintisi bekleniyor
İstanbul'a yağmur yaradı mı? 8 Eylül günü barajların doluluk oranı...
İstanbul'a yağmur yaradı mı? 8 Eylül günü barajların doluluk oranı...
Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler
Turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkeler
Öne Çıkanlar 🇹🇷 Perinçek Türkiye’nin Potansiyelini Değerlendirdi 2030’da Beşinci Ekonomi Nasıl Oldu [Resmi Rapor] 🇹🇷 Perinçek Türkiye’nin Potansiyelini Değerlendirdi 2030’da Beşinci Ekonomi Nasıl Oldu [Resmi Rapor] Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer kimdir?