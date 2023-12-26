Eğer bilir kişiler Bursa'da bulunan İncil'in Barnabas'ın incili ise büyük tarihi bir keşif yaşandı demek! Barnabas, Hz. İsa’nın ana dilinde İncil’i kaleme alan en yakınında biriydi. 1981 yılında ise o yüzyıldan bu yana ilk kez İncil’in 4 kopyasından biri Hakkari’de bir mağarada keşfediliyor. Daha sonra ise İncil'e ne olduğu bilinmiyor.

Bursa Hristiyanlık Tarihine Işık Tutacak! 2000 yıllık Hz. İsa Figürlü İncil

Bursa’da operasyon neticesinde el koyulan ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış 26 sayfalık tarihi eser, Hz. İsa’nın havarilerinden Barnabas’ın kaleme aldığı 'kayıp' İncil olup olmadığı yönünde tartışmalar yol açtı. 2000 yıllık el yazmasını, Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına satacağı bilgisini üzerine Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bursa'da bir araya gelen eksperler kitabı incelemelerinin ardında tarihi esere 10 milyon dolar değer biçti. Birinci yüzyıl dönemine ait ceylan derisinden papirüs üzerine Aramice yazılı İncil’in üzerinde 'Hazreti İsa' figürleri olduğu belirtildi.