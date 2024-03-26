Bursa'da uyuşturucu tacirleri çembere alındı!

Bursa'da yürütülen operasyon neticesinde uyuşturucu tacirleri suç üstü yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu tacirleri çembere alındı!
Editör: Yağmur Biçen

Şüpheli buldukları aracı inceleyen Bursa'nın Mudanya ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Güzelyalı Eğitim Mahallesi 807 Sokak üzerinde bir araçtan şüphelendi. Ekipler araçta bulunan M.A., V.E., T.Y. ve A.S.'nin üst aramalarını yaptı, M.A.'nın üzerinde toplam 12.20 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. M.A., ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# uyuşturucu # bursa
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