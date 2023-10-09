Büyükçekmece'de Korkunç Olay! Açılan Ateş Sonucu Bir Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Polis memuru ihbar üzerine Büyükçekmece'de bir adrese gitti. İhbar üzerine bir adrese giden ekipte yer alan polis memuru, daire kapısının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Büyükçekmece'de Korkunç Olay! Açılan Ateş Sonucu Bir Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'de, polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gitti. Adrese giden polis ekipleri içinde yer alan bir polis memuru, açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de Polis Memuru Açılan Ateş Sonucu Hayatını Kaybetti

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Çalıkuşu 1. Sokak Kiptaş Mimar Sinan Evleri 9 Blok 8. daireden gelen ihbar üzerine polis ekipleri buraya gitti. Ekipler dairenin önüne geldiği sırada kapının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Cihat Ermiş göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Ermiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Beş yıldır görev yapan şehit polisin evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# büyükçekmece # polis # çatışma
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