Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durdu! 183 metrelik gemi arızalandı
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği iki yönlü olarak durdu. Boğaz'da arızalanan 183 metrelik dev geminin kurtarılma çalışmalarına başlandı.
SAPPHO isimli gemi, Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı. İstanbul'dan Yunanistan'a seyreden geminin makinesindeki arıza sonucu Çanakkale Boğazı'nda kaldı. 183 metrelik dev geminin boğazda kalması sonrası Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği durduruldu.
Tanker gemisini kurtarmak için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörleri çalışmalara başladı.
Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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