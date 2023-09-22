Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durdu! 183 metrelik gemi arızalandı

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği iki yönlü olarak durdu. Boğaz'da arızalanan 183 metrelik dev geminin kurtarılma çalışmalarına başlandı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durdu! 183 metrelik gemi arızalandı

SAPPHO isimli gemi, Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı. İstanbul'dan Yunanistan'a seyreden geminin makinesindeki arıza sonucu Çanakkale Boğazı'nda kaldı. 183 metrelik dev geminin boğazda kalması sonrası Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği durduruldu.

Tanker gemisini kurtarmak için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörleri çalışmalara başladı.

Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çanakkale boğazı # gemi
Çok Okunanlar
Türkiye'den ''Avrupa'nın en iyileri'' arasına giren ilk 10 üniversite!
Türkiye'den ''Avrupa'nın en iyileri'' arasına giren ilk 10 üniversite!
Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 22 Eylül 23023 için güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 22 Eylül 23023 için güncel altın fiyatları...
İstanbul'da çok sayıda elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesinti yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da çok sayıda elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesinti yaşanacak ilçeler...
Havalar normale dönüyor! 22 Eylül 2023 günü için hava durumu...
Havalar normale dönüyor! 22 Eylül 2023 günü için hava durumu...
İstanbul'u kuraklık mı bekliyor? 22 Eylül günü itibariyle İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'u kuraklık mı bekliyor? 22 Eylül günü itibariyle İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Öne Çıkanlar 🚫WhatsApp’tan Gelen Aramalara Kanmayın! [DOLANDIRICILIKTA YENİ YÖNTEM] 🚫WhatsApp’tan Gelen Aramalara Kanmayın! [DOLANDIRICILIKTA YENİ YÖNTEM] Tadic ve Dzeko, Avrupa'nın zirvelerinde Tadic ve Dzeko, Avrupa'nın zirvelerinde