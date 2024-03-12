Çanakkale için taşkın riski uyarısı

Çanakkale'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle taşkın uyarısı yapıldı.

Çanakkale için taşkın riski uyarısı
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Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle taşkın uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile dere yataklarının debisinin arttıracağından dolayı olası taşkın riskine karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

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# çanakkle boğazı # çanakkale
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