Çanakkale'deki Yılkı Atları Doğaya Güzellik Katıyor

Geçmişte tarım işleri ve taşımacılıkta kullanılan atların yerini giderek tarım makineleri aldı. Bu nedenle köylerde yaşam alanı bulamayan atlar, sahiplerince doğaya salındı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki yılkı atları artık doğanın bir parçası oldu. Zamanla vahşileşen ve doğa şartlarına dayanıklı hale gelen atlar, yıllar içinde çoğalarak sürüler halinde Lapseki'nin dağlarında özgürce dolaşmaya başladı.

Mera ve ağaçlık alanlarda yaşayan yılkı atları, 10-15 attan oluşan gruplar halinde yaşamlarını sürdürüyor.

Atlar, son yıllarda doğa meraklılarının da ilgisini çekiyor. Yılkı atları, büyükbaş hayvanlar için yapılan yalaktan su içmek için zaman zaman indikleri Üçpınar köyünün vazgeçilmez parçalarından oldu.

Üçpınar köyü muhtarı Metin Demirtaş, yılkı atlarını benimsediklerini söylüyor.