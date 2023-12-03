Çanakkale'deki Yılkı Atları Doğaya Güzellik Katıyor

Yılkı atları, uzun yıllardır varlıklarını sürdürdükleri Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki kırsal alanlarda tabiata ayrı güzellik katıyor. Doğa meraklılarının da ilgisini çeken atlar gruplar halinde dolaşıyor.

Çanakkale'deki Yılkı Atları Doğaya Güzellik Katıyor

Geçmişte tarım işleri ve taşımacılıkta kullanılan atların yerini giderek tarım makineleri aldı. Bu nedenle köylerde yaşam alanı bulamayan atlar, sahiplerince doğaya salındı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki yılkı atları artık doğanın bir parçası oldu. Zamanla vahşileşen ve doğa şartlarına dayanıklı hale gelen atlar, yıllar içinde çoğalarak sürüler halinde Lapseki'nin dağlarında özgürce dolaşmaya başladı.

Mera ve ağaçlık alanlarda yaşayan yılkı atları, 10-15 attan oluşan gruplar halinde yaşamlarını sürdürüyor.

Atlar, son yıllarda doğa meraklılarının da ilgisini çekiyor. Yılkı atları, büyükbaş hayvanlar için yapılan yalaktan su içmek için zaman zaman indikleri Üçpınar köyünün vazgeçilmez parçalarından oldu.

Üçpınar köyü muhtarı Metin Demirtaş, yılkı atlarını benimsediklerini söylüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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