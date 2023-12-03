Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Tepki! Türkiye'yi Hedef Almışlardı

İsrail’in Gazze’ye saldırıları ile birlikte Ankara-Tel Aviv arasındaki ilişkiler de geriliyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya hesabından Türkiye’yi hedef alan bir paylaşım yaptı. Paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da etiketleyen Cohen, “Gazze’yi Hamas’tan özgürleştireceğiz. Gazze’den kaçan Hamas teröristlerini ülkenizde barındırabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakana Dışişleri Bakanlığından tepki gecikmedi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgedeki sorunun İsrail'in hukuku ve insan haklarını hiçe sayan işgalci tutumu ve yayılmacı zihniyetinden kaynaklandığını söyledi, “Bu durum sürdükçe, haklarını savunan Filistinli sayısı daha da artacak ve İsrail daha fazla direnişle karşılaşacak” dedi.

Keçeli, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai’de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un da katıldığı İklim Zirvesi’ndeki konuşmasında ve Dubai dönüşü yaptığı açıklamalarda, Hamas’ın yok edilmesi ya da dışlanmasının gerçekçi olmadığını belirtmiş, İsrail’in “devlet terörü” yarattığı söylemişti.

Erdoğan daha önce de Hamas’ı “terör örgütü” olarak değil, “topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir mücahitler grubu” olarak nitelendirmişti.