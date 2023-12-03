TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var? İşte Genel Kurul'da Görüşülecek Konular

86 maddelik torba yasa bu hafta Meclis’te görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan torba yasada emeklilere verilecek 5 bin liralık ek ödemeye ilişkin düzenlemeler de olacak.

Meclis Genel Kurulu’nda deprem bölgesinde yapı malzemelerini fahiş fiyatla satışa sunanlara yönelik cezalar 10 kat artırılacak.

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı ise yüzde 93’e çıkarılacak. Öte yandan tartışmalara yol açan Tik Tok uygulaması da Dijital Mecralar Komisyonu’nda ele alınacak.

7 Aralık’taki komisyon toplantısında sosyal medya platformu Tik Tok’un temsilcileri dinlenecek.

Meclis’in yoğun maratonu içinde, siyasi partilerin Salı ve Çarşamba günü yapacağı grup toplantıları da yer alacak.