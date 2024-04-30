'Canavar gördüm' dedi, odasından 60 binden fazla arı çıktı

ABD’nin North Carolina eyaletinde küçük bir kızın "odamda canavar görüyorum" şikayetleri üzerine yapılan incelemede, odasından 60 binin üzerinde arı çıkarıldı.

'Canavar gördüm' dedi, odasından 60 binden fazla arı çıktı
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ABD’nin North Carolina eyaletinin Charlotte şehrinde bir çiftlik evinde yaşayan 3 yaşındaki Saylor Class, ebeveynlerine odasında canavar gördüğüne dair şikayette bulundu.

Class’ın anne ve babası, küçük kızlarının şikayetini başlangıçta hayal ürünü olarak değerlendirdi.

Anne Massis Class, kızının şikayetlerini çok ciddiye almadıklarını belirterek "Hatta kızıma bir şişe su verdim ve canavarı gördüğünde ona bu suyu sıkmasını söyledim." dedi.

ŞİKAYETLER ARTINCA AİLE HAREKETE GEÇTİ

Fakat devam eden aylarda Saylor Class’ın, odasında bir şey olduğuna dair şikayetleri daha da arttı.

Massis Class’ın tavan arası ve baca yakınında arı oğulu olduğunu fark etmesinin ardından, 3 yaşındaki kızının şikayetlerini dikkate almaya başladı.

TAVAN ARASINDA ON BİNLERCE ARI

Ailenin eve çağırdığı arıcı, küçük kızın yatak odasındaki tavanın arasında arıların uçuştuğunu gördü.

Arıcı, beraberinde getirdiği termal bir kamerayla küçük kızın kaldığı odanın duvarını taradı ve on binlerce arının tavan arasında yuvalandığını tespit etti.

TAVAN ARASINDAN 45 KİLO BAL ÇIKARILDI

Arıların duvarın bu kadar derinine indiğine daha önce şahit olmadığını dile getiren arıcı, arıların dışarı çıkması için tavan arası havalandırmasının yanından bir delik açtı.

Arıcı, 55-65 bin kadar arıyı ve 45 kilogramlık bal peteğini, tavan arasından çıkardı.

Massis Class, arıların evden çıkışına ilişkin görüntünün, korku filmlerini andırdığını belirtti.

Evden çıkarılan arılar, vakum makinesi yardımıyla kovana toplandı.

Tavan arasında 8 ayı aşkın süredir yuvalandığı düşünülen arılar, evin elektrik kablolarına da zarar verdi.

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# eşek arısı
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