Çankırı'da Feci Kaza! 5 Kişi Yaralandı
Çankırı'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Samsun-İstanbul kara yolunda gerçekleşen kazada otomobil şarampole devrilirken 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Çankırı'da, Samsun-İstanbul kara yolu Çerkeş mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Ö.A.'nın kullandığı 34 BMF 557 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde, sürücü ile birlikte Y.K.A, E.I.A, I.A. ve M.A. yaralandı.
Çevrede bulunanların kazayı yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, oradan da Çankırı Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
# Çankırı # trafik kazası