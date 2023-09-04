Çatalca'da vatandaşlar doyasıya eğlendi! Erguvan Festivali'nin son günü renkli görüntülere sahne oldu

Çatalca'da düzenlenen MSA imzası taşıyan 22. Erguvan Festivali'nin son günü renkli görüntülere sahne oldu. Can dostlarımız kedi ve köpekler için “En Şık Pati” yarışması düzenlendi, akşam ise İbrahim Tatlıses konseriyle Çatalcalı vatandaşlar keyif dolu anlar yaşadı.

Çatalca'da vatandaşlar doyasıya eğlendi! Erguvan Festivali'nin son günü renkli görüntülere sahne oldu
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Çatalca'da 1 haftadır süregelen MSA imzası taşıyan 22. Erguvan Festivali'nde vatandaşlar dolasıya eğlendi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Hayatımızın bir parçası can dostlarımız kedi ve köpekler için “En Şık Pati” yarışması düzenlendi.

Kimi can dostlar gözlük taktı, kimi şık papyonla sahnede yerini alırken 32 adet kedi ve köpekler birbirinden sevimli halleriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Yarışma sonrasında konuşan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkalım" çağrısı yaptı.

İBRAHİM TATLISES KONSER VERDİ!

Festivalin son gününde sıra geceleri kuruldu, halaylar çekildi, gerçekleşen konserlerle vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Genç sanatçı Mehmet Şerif Aydın sıra geceleri türküleri ile Çatalcalıları adeta coşturdu

Belediye Başkanı Mesut Üner tarafından İbrahim Tatlıses'e teşekkür çiçeği ve Çatalca yöresellerinin yer aldığı bir sepet hediye edildi.

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