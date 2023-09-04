Okullarda zil uyum eğitimi için çaldı
Yurdun dört bir yanında dönemin ilk ders zili uyum haftası için çaldı. Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu.
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı
Öğrencilerden kimisi ilk kez, kimisi de yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrasında okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.
Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu.
Uyum programı için okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri hafta boyu farklı etkinlikler ve rehberlik çalışmaları için sıralarına oturdu.
Ara sınıflar ise 11 Eylül'de ders başı yapacak.
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