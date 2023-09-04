Okullarda zil uyum eğitimi için çaldı

Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı

Öğrencilerden kimisi ilk kez, kimisi de yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrasında okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu.

Uyum programı için okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri hafta boyu farklı etkinlikler ve rehberlik çalışmaları için sıralarına oturdu.

Ara sınıflar ise 11 Eylül'de ders başı yapacak.