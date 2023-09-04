7 ülke 81 il festivalde bir araya geldi!

25. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali 81 il 7 ülkeden ziyaretçilerin katılımıyla başladı.

Adriyatik'ten Çin'e Türk Dünyası ve Anadolu, birlik, beraberlik, kardeşlik için Türk Toyu'nda buluştu.

Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediği festival kortej yürüyüşüyle başladı.

Davul zurna ve mehteran eşliğinde yürüyen kortej çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel yaklaşık 2 km’lik kortej yürüyüşü boyunca çevrede sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Sivas yöresi halkoyunları sahne şovları ile göz doldurdu.

Çankırı yöresi oyuncuları ise tarihten buyana gelen Türk beyliklerini temsil eden yaren oyunları ile ziyaretçilere Türk gelenek ve göreneklerini yaşattı.

Festival 10 gün boyunca ziyaretçilere açık.