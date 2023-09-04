Meteoroloji'den 6 kente kritik uyarı! Sağanak yağış çok şiddetli etkili olacak

Şiddetli yağışlar ve düzensiz şehir planlamaları felaketi beraberinde getirdi. Samsun’da 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildi. Aksaray’da ise yaşanan sel sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 6 kent için sarı ve turuncu kodla uyarı da geldi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği yaz mevsimi sona erdi. Eylül ayı sağanak ile geldi. Sonbaharın ilk günlerinde yurdun büyük bir bölümünde sağanak etkili oldu.

Sel ve su baskınlarıyla mücadele eden Samsun’da, Valilik, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi. Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçede mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.

AKSARAY'DA SEL FELAKETİ

Aksaray ve çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı. Mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı.

Bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşlar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler, Kireçlik mevkisinde sel sularına kapılan Gülseren E'nin cansız bedenine ulaştı.

Selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Aramanın yapıldığı kanalda 70 kişiden oluşan ekip, "sondalama" yöntemiyle Asel bebeği arıyor.

Öte yandan bebeğin annesi Hayriye Balcan'ın hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

SAĞANAK ÇOK KUVVETLİ GELİYOR!

Birçok kent sel felaketleri ile boğuşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 kenti uyardı. Tedbirli olunması istendi.

Ordu ve Samsun turuncu kodla uyarıldı. Şiddetli sağanak beklenen Amasya, Çorum, Sinop ve Tokat’ta sarı kodlu alarm verildi.