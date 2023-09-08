Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış! 31 yaşındaki Bahar Keskin arkadaşı tarafından banyoda bulundu

Sakarya’nın Serdiven ilçesinde Cadde 54 AVM’nin içinde yer alan dairenin banyosunda ölü olarak bulunan 31 yaşındaki kadın olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Kadının cesedinin 3 gün boyunca dairede kaldığı ve epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış! 31 yaşındaki Bahar Keskin arkadaşı tarafından banyoda bulundu
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Cadde54 Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan apart dairelerde dün yaşanan olayda 31 yaşındaki Bahar Keskin isimli kadın arkadaşı tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme neticesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış! 31 yaşındaki Bahar Keskin arkadaşı tarafından banyoda bulundu - Resim : 1

CESEDİ 3 GÜN BOYUNCA BANYODA KALMIŞ!

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keskin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı. Hususa ilişkin yapılan incelemeler neticesinde 31 yaşındaki kadının cesedinin 3 gün boyunca dairenin banyosunda kaldığı ve cesedin ise daire gelen arkadaşları tarafından bulunduğu öğrenildi. Genç kadının epilepsi hastası olduğu ve otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin de bu hastalığın krizinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış! 31 yaşındaki Bahar Keskin arkadaşı tarafından banyoda bulundu - Resim : 2

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